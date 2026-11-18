Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли как обстоятельная беседа с хорошим другом. На это указал президент России Владимир Путин, выступая перед студентами и преподавателями совместного университета МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института.

«Дорогие друзья, как вы знаете, непосредственно перед нашей встречей у нас состоялась обстоятельная беседа, разговор с моим хорошим другом — председателем Си Цзиньпином», — отметил Путин.

Российский лидер прилетел в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит 18–19 ноября в Шэньчжэне. Встреча Путина с председателем КНР началась утром в среду и продолжилась в узком составе в формате рабочего завтрака.

Помимо президента, в ней с российской стороны приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков.