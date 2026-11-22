Украинской оппозиции запрещено говорить о первой леди Елене Зеленской и особняках «Династия» для президента, потому что приближенные Владимира Зеленского зарабатывают на его статусе. Об этом посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил ТАСС .

Он объяснил, что для главы киевского режима тема супруги чувствительная. Зеленский и так имеет неустойчивую психику и очень обидчивый.

Сама же Зеленская, по словам Мирошника, воспринимала его президентство как очередной проект. Будущая первая леди проговорилась об этом во время предвыборной кампании в 2019 году.

«Она прекрасно понимала, что и она, и ее семья относятся к должности президента как к очередному сериалу, очередному проекту, на котором можно заработать деньги, можно заработать славу», — сказал дипломат.

Запретные темы для оппозиции озвучила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Ей на Украине грозит тюрьма за критику бывшего начальника.