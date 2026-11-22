Дипломат рассказал, кому из приближенных особенно выгодно президентство Зеленского
Мирошник: семья Зеленского зарабатывает на его президентстве
Украинской оппозиции запрещено говорить о первой леди Елене Зеленской и особняках «Династия» для президента, потому что приближенные Владимира Зеленского зарабатывают на его статусе. Об этом посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил ТАСС.
Он объяснил, что для главы киевского режима тема супруги чувствительная. Зеленский и так имеет неустойчивую психику и очень обидчивый.
Сама же Зеленская, по словам Мирошника, воспринимала его президентство как очередной проект. Будущая первая леди проговорилась об этом во время предвыборной кампании в 2019 году.
«Она прекрасно понимала, что и она, и ее семья относятся к должности президента как к очередному сериалу, очередному проекту, на котором можно заработать деньги, можно заработать славу», — сказал дипломат.
Запретные темы для оппозиции озвучила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Ей на Украине грозит тюрьма за критику бывшего начальника.