Песков напомнил причины разрушения диалога между Россией и Евросоюзом

Песков: Путин готов к контактам, это Евросоюз разорвал диалог с Россией

Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от контактов с руководством стран Европы и продолжает оставаться открытым для диалога, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС .

«И мы как российская сторона на самых разных уровнях неоднократно это повторяли. И президент Путин не был никогда инициатором сворачивания отношений с европейцами», — отметил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что от диалога отказались сами представители европейских государств. Российская сторона при этом на всех уровнях демонстрировала открытость и готовность договариваться.

На состоявшейся накануне встрече в Кремле президент объяснил спецпосланникам президента США Джареду Кушнеру и Стивену Уиткоффу, что власти стран Европы не соглашаются обсуждать ключевой вопрос — архитектуру безопасности в регионе. Они планируют ввести войска на украинскую территорию, что для России неприемлемо.