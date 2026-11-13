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    Песков напомнил причины разрушения диалога между Россией и Евросоюзом

    Песков: Путин готов к контактам, это Евросоюз разорвал диалог с Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от контактов с руководством стран Европы и продолжает оставаться открытым для диалога, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

    «И мы как российская сторона на самых разных уровнях неоднократно это повторяли. И президент Путин не был никогда инициатором сворачивания отношений с европейцами», — отметил пресс-секретарь.

    Песков подчеркнул, что от диалога отказались сами представители европейских государств. Российская сторона при этом на всех уровнях демонстрировала открытость и готовность договариваться.

    На состоявшейся накануне встрече в Кремле президент объяснил спецпосланникам президента США Джареду Кушнеру и Стивену Уиткоффу, что власти стран Европы не соглашаются обсуждать ключевой вопрос — архитектуру безопасности в регионе. Они планируют ввести войска на украинскую территорию, что для России неприемлемо.

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