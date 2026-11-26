Президент Путин указал на рост использования нейросетей на работе

Специалисты коммерческих фирм, чиновники и обычные россияне все активнее внедряют нейросетевые инструменты в повседневные рабочие процессы. Такая практика несет определенные риски в сфере безопасности, указал президент России Владимир Путин, политика процитировало РИА «Новости» .

Россияне, как отметил глава государства, больше не желают трудится устаревшими методами. Персонал различных структур самостоятельно осваивает умные алгоритмы для выполнения служебных поручений. Многие делают это без санкции начальства

Российский лидер предупредил об опасности подобного неконтролируемого подхода к работе с нейросетями.

Особую угрозу для пользователей представляют иностранные цифровые модели. В теории сервисы ИИ могут передавать важные данные компании-разработчику.

Свои оценки по ситуации с искусственным интеллектом президент России озвучил в Москве в четверг, 26 ноября, на конференции AI Journey. На мероприятии также присутствовал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев