«Нервы из стали». Переводчик Путина Садыков отреагировал на свою популярность в Сети

Переводчик Путина Садыков стал героем Сети после встречи с представителями США

Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России, переводчик Алексей Садыков стал узнаваемой личностью после переговоров российского лидера Владимира Путина с представителями США в Кремле. В беседе с изданием Zvezdanews он прокомментировал свою внезапную популярность.

«Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», — заявил Садыков.

Переводчика приметили после встречи президента с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Профессионализм Садыкова отметили пользователи: зрителей поразили мимика переводчика, взгляд, тембр голоса и умение точно передавать интонации главы государства.

Садыкова назвали профессионалом с «нервами из стали», пользователи считают, что английский Садыкова звучит более грамотно, чем у многих носителей языка. Американская сторона назвала Садыкова «легендой».

Садыков давно работает переводчиком президента во время его встреч с представителями США, он сопровождал Путина на саммите на Аляске.

Переговоры Путина и посланников США прошли в Кремле 12 ноября, куда американцы прибыли после трехсторонней встречи в Абу-Даби.