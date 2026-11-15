360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Нервы из стали». Переводчик Путина Садыков отреагировал на свою популярность в Сети

    Переводчик Путина Садыков стал героем Сети после встречи с представителями США

    Фото: РИА «Новости»

    Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России, переводчик Алексей Садыков стал узнаваемой личностью после переговоров российского лидера Владимира Путина с представителями США в Кремле. В беседе с изданием Zvezdanews он прокомментировал свою внезапную популярность.

    «Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», — заявил Садыков.

    Переводчика приметили после встречи президента с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Профессионализм Садыкова отметили пользователи: зрителей поразили мимика переводчика, взгляд, тембр голоса и умение точно передавать интонации главы государства.

    Садыкова назвали профессионалом с «нервами из стали», пользователи считают, что английский Садыкова звучит более грамотно, чем у многих носителей языка. Американская сторона назвала Садыкова «легендой».

    Садыков давно работает переводчиком президента во время его встреч с представителями США, он сопровождал Путина на саммите на Аляске.

    Переговоры Путина и посланников США прошли в Кремле 12 ноября, куда американцы прибыли после трехсторонней встречи в Абу-Даби.

    Читайте также

    Умер посол России в США Александр Дарчиев

    Пашинян заявил, что в декабре совершит три визита в Россию

    Зеленский не учится на ошибках в отношениях с Трампом — Дмитриев

    Песков призвал воздержаться от прогнозов, пока идут переговоры в Абу-Даби

    Небензя заявил, что Россия не стремится к вооруженному столкновению с ЕС

    Захарова оценила отказ премьера Дании вести переговоры с Россией

    Рябков заявил, что по итогам встречи в Абу-Даби есть база для дальнейшей работы

    Захарова сравнила штраф Буданову за русский язык с сюжетом книг Кэрролла

    МИД объяснил реакцию Брюсселя на звонок Стубба и Стере Путину

    Путин назвал диалог в узком формате ОДКБ обстоятельным и продуктивным

    Кушнер назвал конструктивными трехсторонние переговоры России, США и Украины

    Путин включил полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Кожемяко в состав Совбеза РФ