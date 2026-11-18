Переговоры российского лидера Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина продолжились в узком составе делегаций за рабочим завтраком. Видео с беседой опубликовала пресс-служба Кремля.

«С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков», — заявили в администрации главы государства.

Ранее в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС начались переговоры лидеров России и КНР. Путин на встрече назвал обеспечение процветания АТР общей целью двух государств. Также он отметил, что искренне рад встретиться с китайским коллегой. Глава государства подчеркнул, что КНР готова трудиться над развитием Азиатско-Тихоокеанского региона вместе с Россией.

До этого стало известно, где состоится трехсторонняя встреча президентов России и США с Си Цзиньпином. Переговоры пройдут в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» 19 ноября.