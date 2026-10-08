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    Путин отметил день рождения с бывшим канцлером ФРГ Шредером

    Канал в «Максе» «Кремль. Новости»
    Фото: Канал в «Максе» «Кремль. Новости»

    Президент России Владимир Путин пригласил к себе домой бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, посетившего Москву по делам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в «Максе».

    Глава государства из сообщений СМИ узнал, что в столице находится бывший немецкий канцлер. Шредер приехал в Россию по делам компании «Глобус».

    «Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения», — уточнила пресс-служба Кремля.

    Российскому лидеру 7 октября исполнилось 74 года.

    Путин считает Шредера другом. Экс-канцлер ФРГ также никогда не скрывал этого, причем на его отношение к российскому лидеру не повлияли ни западные санкции, ни критика со стороны некоторых немецких политиков и журналистов.

    Ранее Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину отметил, что его день рождения не является национальным праздником и нескромно преувеличивать значение этого события.

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