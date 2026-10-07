Президент Туркменистана Бердымухамедов поздравил Путина с 74-летием

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан» .

Туркменский лидер направил поздравительную телеграмму президенту России. Путину исполнилось 74 года.

«Мы в Туркменистане высоко ценим Ваше внимание к укреп­лению дружбы между нашими странами, а также личный вклад в последовательное расширение стратегического партнерства», — говорилось в послании.

Бердымухамедов также пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и успехов на государственном поприще, а россиянам — процветания и благополучия. При этом отметил, что надеется на дальнейшее укрепление межгосударственных связей на благо народов обеих стран.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил Путина с его 74-летием. Глава КНДР назвал Россию стратегическим партнером. По его словам, под руководством Путина страна укрепила статус великой державы.