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    Президент Туркменистана Бердымухамедов поздравил Путина с 74-летием

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

    Туркменский лидер направил поздравительную телеграмму президенту России. Путину исполнилось 74 года.

    «Мы в Туркменистане высоко ценим Ваше внимание к укреп­лению дружбы между нашими странами, а также личный вклад в последовательное расширение стратегического партнерства», — говорилось в послании.

    Бердымухамедов также пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и успехов на государственном поприще, а россиянам — процветания и благополучия. При этом отметил, что надеется на дальнейшее укрепление межгосударственных связей на благо народов обеих стран.

    Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил Путина с его 74-летием. Глава КНДР назвал Россию стратегическим партнером. По его словам, под руководством Путина страна укрепила статус великой державы.

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