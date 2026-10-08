В Кремле ответили на вопрос о поздравлении от Трампа в день рождения Путина

Песков: поздравительной телеграммы от Трампа в день рождения Путина не было

Президент США Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с 74-м днем рождения. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поздравительной телеграммы от Трампа не было», — заявил он.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. Свой день рождения президент провел в Кремле за работой.

Глава государства отмечал, что такое событие — не национальный праздник, поэтому нескромно преувеличивать его значение. Путин подчеркивал, что день рождения необходимо отмечать в кругу друзей и близких. Многие иностранные лидеры поздравили президента, одним из первых стал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Песков заявлял, что сроки ближайших телефонных переговоров Путина и Трампа пока не определили. Во вторник, 6 октября, глава Белого дома сообщил, что его беседу с президентом России уже подготовили.