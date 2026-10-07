В Санкт-Петербурге на доме детства Путина появился мурал с его цитатой

В Петербурге в день рождения Путина появился мурал с его цитатой про счастье

Мурал с цитатой президента России Владимира Путина появился во дворе дома в Басковом переулке Санкт-Петербурга, где прошли детство и юность будущего главы государства. Об этом сообщил ТАСС .

На граффити, которое занимает почти весь торец здания, такие слова: «Что касается секрета семейного счастья — это любовь».

Эту фразу Путин произнес на пресс-конференции в декабре 2020 года, отвечая на вопрос журналиста из Исландии. Автором работы, по данным СМИ, стал художник Филипп Дульмаченко.

Дом № 12 в Басковом переулке построили в XIX веке. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и известно как дом Л. К. фон Таубе. Путин жил там в коммунальной квартире.

Глава государства 7 октября отмечает 74-летие. В этот день у него запланированы рабочие мероприятия и международные телефонные разговоры, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков.