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    Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

    Фото: Пресс-служба Кремля

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын одним из первых поздравил президента России Владимира Путина с 74-летием. Он направил телеграмму, в которой выразил поддержку. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    «Я рад, что между нами завязалась крепкая дружба и что мы открываем новую главу в развитии отношений между нашими двумя странами», — заявил Ким Чен Ын.

    Он назвал Россию стратегическим партнером и подтвердил поддержку со стороны КНДР. Ким Чен Ын отметил, что под руководством Путина страна укрепила статус великой державы и утвердилась на вершине мира как могущественная и процветающая нация.

    Ранее президента России поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Президент США Дональд Трамп сообщил о готовящемся телефонном разговоре с Путиным в ближайшее время.

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    Shatokhina Natalia/news.ru