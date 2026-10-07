Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын одним из первых поздравил президента России Владимира Путина с 74-летием. Он направил телеграмму, в которой выразил поддержку. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

«Я рад, что между нами завязалась крепкая дружба и что мы открываем новую главу в развитии отношений между нашими двумя странами», — заявил Ким Чен Ын.

Он назвал Россию стратегическим партнером и подтвердил поддержку со стороны КНДР. Ким Чен Ын отметил, что под руководством Путина страна укрепила статус великой державы и утвердилась на вершине мира как могущественная и процветающая нация.

Ранее президента России поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Президент США Дональд Трамп сообщил о готовящемся телефонном разговоре с Путиным в ближайшее время.