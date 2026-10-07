«Не национальный праздник». Путин высказался о своем дне рождения

Путин: день рождения следует отмечать в кругу друзей и близких

Президент России Владимир Путин отметил, что не стоит преувеличивать значение его дня рождения, так как это не национальный праздник. Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин в «Максе» .

«День рождения — это не национальный праздник. Поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, нескромно», — сказал глава государства.

По словам Путина, день рождения следует проводить в кругу друзей и близких.

Российскому лидеру исполнилось 74 года. Свой день рождения он провел в Кремле за работой.

Многие главы зарубежных стран уже поздравили Путина. Одним из первых оказался лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует созвониться с российским коллегой, упомянув, что у Путина сегодня день рождения.