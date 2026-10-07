Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Главы государств коснулись особо актуальных тем повестки дня. Президенты договорились продолжить обсуждение при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане.

Ранее Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. В послании белорусский лидер подчеркнул значение двустороннего взаимодействия государств. Лукашенко пожелал Путину здоровья, счастья и успехов в работе на благо России и ее граждан.

Как глава государства встретит день рождения и какие подарки получит — в нашей статье.