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    Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

    Главы государств коснулись особо актуальных тем повестки дня. Президенты договорились продолжить обсуждение при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане.

    Ранее Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. В послании белорусский лидер подчеркнул значение двустороннего взаимодействия государств. Лукашенко пожелал Путину здоровья, счастья и успехов в работе на благо России и ее граждан.

    Как глава государства встретит день рождения и какие подарки получит — в нашей статье.

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