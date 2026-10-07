Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Лукашенко поздравил Путина с 74-летием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
В послании Лукашенко подчеркнул значение двустороннего взаимодействия государств.
«Насыщенный диалог, расширение экономического взаимодействия и реализация совместных проектов подтверждают общность устремлений и актуальность союзного строительства», — отметил он.
Президент Белоруссии отметил сложившееся между президентами доверие и выразил уверенность в развитии отношений между двумя странами.
Лукашенко пожелал Путину здоровья, счастья и успехов в работе на благо России и ее граждан.
Ранее президент Белоруссии назвал результаты прошедших в России парламентских выборов свидетельством поддержки курса Путина на стабильное развитие страны.