Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Поздравление опубликовали на сайте Русской православной церкви.

Патриарх отметил, что на протяжении многих лет Путин последовательно решает ключевые задачи, направленные на укрепление российской экономики и государственности. По его оценке, деятельность главы государства пользуется поддержкой соотечественников, которые воспринимают президента как лидера нации.

Предстоятель РПЦ также констатировал высокий уровень развития церковно-государственных отношений и выразил признательность президенту за поддержку со стороны государства.

«Надеюсь, что совместными усилиями органов государственной власти, религиозных и общественных объединений мы сможем и впредь осуществлять немало добрых начинаний, способствующих сплочению народа, укреплению суверенитета России и ее процветанию», — отметил патриарх Кирилл.

Ранее с днем рождения Владимира Путина также поздравили губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Как глава государства встретит день рождения и какие подарки получит — в нашей статье.