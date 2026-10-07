Воробьев поздравил Путина с днем рождения

Президент Владимир Путин последовательно отстаивает ценности, близкие каждому россиянину. На это указал губернатор Московской области Андрей Воробьев в поздравлении главы государства с днем рождения.

«Поздравляю нашего президента с Днем рождения! Сегодня особенно важно чувствовать уверенность в будущем страны, знать, что интересы России, ее безопасность и суверенитет надежно защищены», — написал он.

Глава Подмосковья отметил, что российский лидер последовательно защищает ценности, близкие каждому россиянину: семью, внимание к родным, почтение к старшим, преданность Отчизне и ответственность за ее судьбу.

По инициативе Путина воплощают национальные проекты, напрямую меняющие жизнь граждан. В Подмосковье благодаря поддержке главы государства строят школы, детские сады и больницы, развивают транспортную инфраструктуру, приводят в порядок города, запускают новые производства и создают рабочие места.

Воробьев выразил особую благодарность президенту за неизменное внимание к Подмосковью. В регионе чувствуют поддержку в начинаниях и самых важных для местных жителей вопросах. Особый приоритет — помощь военным и их семьям, ветеранам, семьям с детьми и всем, кто нуждается в заботе и внимании.