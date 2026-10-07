Рэп-клип ко дню рождения Путина записали в Того

Фото: Центр народной дипломатии в Того

Вернувшиеся в Того выпускники российских вузов зачитали рэп для Путина

Музыкальный клип с исполнением на русском и французском языках с поздравлениями президента России Владимира Путина записали выпускники российских вузов из Того. Ролик опубликовала пресс-служба филиала Центра народной дипломатии в западноафриканской стране.

В ведомстве подчеркнули, что музыку для композиции записали с помощью искусственного интеллекта, а снимали клип в столице страны Ломе.

«Поздравление получилось не формальным, а живым, теплым и настоящим. От всей души желаем Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, хорошего настроения и сил. Пусть каждый день приносит радость, а его работа — добрые плоды для России и для дружбы между Россией и Того», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что в съемках приняли участие выпускник Саратовского государственного университета имени Вавилова Ламбони Дамекои, который изучал русский язык, и бывший студент Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова Самюэль Афатоджи.

Он стал первым среди своих друзей и родственников, кто выбрал учебу в России.

Президент России Владимир Путин в среду, 7 октября, отметил 74-летие. Телеграммы с поздравлениями главе государства направили президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик опубликовал поздравление Путина с днем рождения на своей странице в социальной сети X.