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    Милорад Додик поздравил Владимира Путина с днем рождения

    Фото: РИА «Новости»

    Председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети Х.

    Бывший президент выразил российскому лидеру благодарность за «искреннюю дружбу, понимание, неизменную поддержку, которую он оказывает Республикой Сербской».

    «Сердечно поздравляю президента РФ Владимира Путина — друга Республики Сербской и сербского народа — с днем рождения и желаю ему крепкого здоровья, личного счастья и дальнейших успехов в руководстве Россией», — поделился государственный деятель.

    Седьмого октября Владимиру Путину исполняется 74 года.

    Как глава государства встретит день рождения и какие подарки получит — в нашей статье.

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