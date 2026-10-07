Милорад Додик поздравил Владимира Путина с днем рождения

Председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети Х .

Бывший президент выразил российскому лидеру благодарность за «искреннюю дружбу, понимание, неизменную поддержку, которую он оказывает Республикой Сербской».

«Сердечно поздравляю президента РФ Владимира Путина — друга Республики Сербской и сербского народа — с днем рождения и желаю ему крепкого здоровья, личного счастья и дальнейших успехов в руководстве Россией», — поделился государственный деятель.

Седьмого октября Владимиру Путину исполняется 74 года.

Как глава государства встретит день рождения и какие подарки получит — в нашей статье.