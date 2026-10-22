Путин назначил мэра Владивостока Шестакова врио губернатора Приморья

Глава государства и мэр Владивостока встретились в Кремле. Именно там президент озвучил свое предложение о пока что временном назначении.

«У вас все связано с вашим родным городом и Приморским краем. Но Владивосток — это еще не весь Приморский край», — подчеркнул Путин.

На предложение Шестаков ответил согласием. Бывший руководитель Приморья Олег Кожемяко перешел на работу в правительство страны на правах вице-премьера — полпреда президента РФ на Дальнем Востоке.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил обновленный состав кабмина. Кадровые перестановки он объяснил текущими задачами.