360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Путин отметил рост национальной нетерпимости в мире

    Фото: РИА «Новости»

    Люди постоянно сталкиваются с ростом национальной нетерпимости и девальвацией традиционных ценностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам II Международного форума «Религия и мир» в Москве.

    «Сегодня, когда человечество сталкивается с серьезными вызовами, с ростом национальной нетерпимости, размыванием и девальвацией традиционных ценностей, совершенствование плодотворного диалога между представителями разных религий и культур приобретает особое значение», – подчеркнул глава государства.

    Российский лидер также отметил, что форум собрал участников и гостей из различных российских регионов и зарубежных стран.

    Ранее Путин указал на пользу экономических форумов. По словам главы государства, подобные мероприятия дают прекрасные возможности для контактов между чиновниками и предпринимателями, дипломатами и общественными деятелями, а также экспертами и журналистами из разных стран.

    Читайте также

    Путин указал на пользу экономических форумов

    Дмитриев назвал главный итог встречи Путина и Уиткоффа

    Путин утвердил кадровые перестановки в правительстве

    Путин указал на пользу экономических форумов

    Дмитриев назвал главный итог встречи Путина и Уиткоффа

    Путин утвердил кадровые перестановки в правительстве