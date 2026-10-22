Путин отметил рост национальной нетерпимости в мире

Люди постоянно сталкиваются с ростом национальной нетерпимости и девальвацией традиционных ценностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам II Международного форума «Религия и мир» в Москве.

«Сегодня, когда человечество сталкивается с серьезными вызовами, с ростом национальной нетерпимости, размыванием и девальвацией традиционных ценностей, совершенствование плодотворного диалога между представителями разных религий и культур приобретает особое значение», – подчеркнул глава государства.

Российский лидер также отметил, что форум собрал участников и гостей из различных российских регионов и зарубежных стран.

Ранее Путин указал на пользу экономических форумов. По словам главы государства, подобные мероприятия дают прекрасные возможности для контактов между чиновниками и предпринимателями, дипломатами и общественными деятелями, а также экспертами и журналистами из разных стран.