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    Дмитриев назвал главный итог встречи Путина и Уиткоффа

    Дмитриев: РФ и США договорились продолжить диалог после визита Уиткоффа

    Фото: РИА «Новости»

    Россия и США по итогам переговоров президента Владимира Путина и спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа совместно приняли решение продолжать диалог. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщило РИА «Новости».

    «Вчера мы принимали очень важные решения, и главное решение — продолжать общаться, особенно по конфликту между Украиной и Россией», — подчеркнул дипломат во время выступления на сессии Веронского Евразийского экономического форума.

    Дмитриев также отметил, что стороны провели хороший диалог.

    Кроме того, глава РФПИ заявил о позитивном влиянии на рынки. По его словам, договоренность по дизельному топливу продолжит оказывать положительный эффект.

    Ранее Дмитриев отметил, что сотрудничество России и США стало примером больших возможностей в будущем.

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