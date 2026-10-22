Дмитриев назвал главный итог встречи Путина и Уиткоффа

Россия и США по итогам переговоров президента Владимира Путина и спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа совместно приняли решение продолжать диалог. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщило РИА «Новости» .

«Вчера мы принимали очень важные решения, и главное решение — продолжать общаться, особенно по конфликту между Украиной и Россией», — подчеркнул дипломат во время выступления на сессии Веронского Евразийского экономического форума.

Дмитриев также отметил, что стороны провели хороший диалог.

Кроме того, глава РФПИ заявил о позитивном влиянии на рынки. По его словам, договоренность по дизельному топливу продолжит оказывать положительный эффект.

Ранее Дмитриев отметил, что сотрудничество России и США стало примером больших возможностей в будущем.