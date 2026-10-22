Путин указал на пользу экономических форумов

Международные экономические форумы помогают в поисках решений самых различных вопросов. На это указал президент России Владимир Путин в обращении к участникам XIX Веронского Евразийского экономического форума, который стартовал в Стамбуле.

Российский лидер отметил, что форум дает отличные шансы для контактов между политиками и бизнесменами, дипломатами и активистами, а также экспертами и журналистами из разных стран.

«Встречи позволяют обсуждать самый широкий круг вопросов и вместе думать над путями их решения. Главная тема форума — вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики», — подчеркнул Путин.

Президент России также напомнил об инициативе Большого Евразийского партнерства, которая направлена на продвижение диалога стран и объединений. Он отметил, что рассчитывает на эффективные дискуссии в рамках форума.

Ранее Путин наградил ведущих Первого канала Елену Малышеву и Екатерину Андрееву орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени.