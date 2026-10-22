В ЕС начали «искать лицо» для переговоров с Россией

Politico: в Европе ищут кандидатуру переговорщика для диалога с Путиным

Европейские страны начали обсуждать кандидатуру представителя для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило Politico .

По данным издания, страны ЕС пока не согласовали возможного кандидата. Среди вариантов называют президента Финляндии Александра Стубба, который поддерживает хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, и главу Евросовета Антониу Кошту.

Один из дипломатов считает, что Кошта способен представлять интересы всего объединения эффективнее, чем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Обсуждение активизировалось после поездки спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург. Владимир Путин ранее называл бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным посредником.