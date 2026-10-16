360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Путин исключил зону безопасности из переговоров по Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Зона безопасности в приграничных районах не будет предметом переговоров по Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления Объединенной группировки войск, где он выслушал доклады командующих. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    «Наша цель — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее. И сделать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», — подчеркнул глава государства.

    Группировка «Восток» создает буферную зону в Днепропетровской области, «Север» формирует серую зону в Харьковской и Сумской областях, следует из докладов.

    По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, Вооруженные силы РФ сосредоточены на освобождении Донбасса. Путину доложили, что российские войска взяли под контроль город Доброполье. Продолжается зачистка населенного пункта от украинских боевиков.

    Читайте также

    В Кремле начали готовить новую прямую линию Путина

    Лавров анонсировал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    «Конец игры». Дмитриев отреагировал на слова Трампа обложкой Time с Зеленским

    Путин отметил день рождения с бывшим канцлером ФРГ Шредером

    Канал в «Максе» «Кремль. Новости»

    Мирошник потребовал изучить факты пыток российских военнопленных на Украине

    В МИД заявили об отслеживании милитаризации Евросоюза

    Шесть предупреждений и спор из-за дизеля: как Зеленский снова вывел Трампа

    Вучич снялся в предвыборном ролике в обклеенной оскорблениями футболке

    Шведский самолет-разведчик шесть часов летал над Черным морем

    Стоп-кадр видео Youtube

    Лукашенко поблагодарил Запад за установку забора на границе с Белоруссией

    пресс-служба Президента Республики Беларусь

    Лавров и Фидан обсудили торгово-экономическое сотрудничество и Украину

    Новак заявил об улучшении ситуации на топливном рынке России