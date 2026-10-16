Путин исключил зону безопасности из переговоров по Украине

Зона безопасности в приграничных районах не будет предметом переговоров по Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления Объединенной группировки войск, где он выслушал доклады командующих. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Наша цель — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее. И сделать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», — подчеркнул глава государства.

Группировка «Восток» создает буферную зону в Днепропетровской области, «Север» формирует серую зону в Харьковской и Сумской областях, следует из докладов.

По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, Вооруженные силы РФ сосредоточены на освобождении Донбасса. Путину доложили, что российские войска взяли под контроль город Доброполье. Продолжается зачистка населенного пункта от украинских боевиков.