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    Лавров и Фидан обсудили торгово-экономическое сотрудничество и Украину

    Фото: РИА «Новости»

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

    Министры встретились на полях саммита СВМДА в Баку.

    «Проведен обмен мнениями о текущих задачах по интенсификации торгово-экономического и энергетического сотрудничества с акцентом на ходе реализации ключевых двусторонних проектов», — отметили в ведомстве.

    Стороны подтвердили важность координации совместных действий в вопросах международной политики. В том числе обсудили тему содействия справедливому разрешению украинского кризиса.

    Ранее Лавров отметил, что Россия готова вести нормальные, вменяемые и честные переговоры по Украине. Однако этому процессу препятствуют западные страны.

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