Лавров и Фидан обсудили торгово-экономическое сотрудничество и Украину

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Министры встретились на полях саммита СВМДА в Баку.

«Проведен обмен мнениями о текущих задачах по интенсификации торгово-экономического и энергетического сотрудничества с акцентом на ходе реализации ключевых двусторонних проектов», — отметили в ведомстве.

Стороны подтвердили важность координации совместных действий в вопросах международной политики. В том числе обсудили тему содействия справедливому разрешению украинского кризиса.

Ранее Лавров отметил, что Россия готова вести нормальные, вменяемые и честные переговоры по Украине. Однако этому процессу препятствуют западные страны.