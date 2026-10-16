Генштаб подтвердил освобождение Доброполья и Алексеево-Дружковки

Российские войска установили контроль над городом Доброполье и поселком Алексеево-Дружковка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, сообщил ТАСС .

Российские войска продолжают уничтожать в Доброполье отдельные группы украинских боевиков.

Также ВС России безостановочно продвигаются к Сумам. Бойцы уже ликвидировали крупную группировку противника в районе Садков, уточнил Герасимов.

Он также обратил внимание, что российские войска постоянно внедряют новые средства поражения, которые позволяют бороться с беспилотниками.

Ранее президент Владимир Путин провел совещание с руководством Генерального штаба и командным составом. Он подтвердил, что с начала года под контроль России перешло около 6,5 тысячи квадратных метров территорий в зоне СВО. ВС России установили контроль над 310 населенными пунктами.