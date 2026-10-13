Лукашенко поблагодарил Запад за установку забора на границе с Белоруссией

«Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны — а если агрессия и случится, она может быть только с их стороны: с нашей стороны этого не будет — им придется этот забор преодолевать», — сказал белорусский лидер.

По мнению президента, все это «глупость несусветная». Лукашенко напомнил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать, но готовится к войне, чтобы ее избежать.

Ранее белорусский лидер заявил, что гибридная война против республики усилилась на юге. По его словам, отдельных политиков на Западе раздражает суверенность и способность Минска принимать самостоятельные решения. Также особое раздражение вызывают союз республики с Россией и приверженность к мирному урегулированию украинского конфликта.