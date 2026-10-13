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    Лукашенко поблагодарил Запад за установку забора на границе с Белоруссией

    пресс-служба Президента Республики Беларусь
    Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел выгоду в строительстве западными странами забора на границе с республикой. Его процитировало агентство Белта.

    «Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны — а если агрессия и случится, она может быть только с их стороны: с нашей стороны этого не будет — им придется этот забор преодолевать», — сказал белорусский лидер.

    По мнению президента, все это «глупость несусветная». Лукашенко напомнил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать, но готовится к войне, чтобы ее избежать.

    Ранее белорусский лидер заявил, что гибридная война против республики усилилась на юге. По его словам, отдельных политиков на Западе раздражает суверенность и способность Минска принимать самостоятельные решения. Также особое раздражение вызывают союз республики с Россией и приверженность к мирному урегулированию украинского конфликта.

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