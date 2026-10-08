В МИД заявили об отслеживании милитаризации Евросоюза

Россия внимательно следит за военной деятельностью Европейского союза. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

«Разумеется, милитаристская деятельность Евросоюза и проистекающие от нее риски для нашей страны самым внимательным образом отслеживаются в целях подготовки должных мер реагирования», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Владимир Путин указал на необычные военные учения стран Евросоюза. Он раскритиковал отработку армиями этих государств захвата гражданских судов в Балтийском море. Российский лидер призвал ЕС «жить дружно» и пригрозил ответом в случае необходимости.

Путин подчеркивал, что Россия не планировала воевать с Европой. По его словам, заявления об угрозе с российской стороны — это провокация и целенаправленное раздувание ситуации.