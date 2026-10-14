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    Лавров анонсировал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Фото: РИА «Новости»

    Российский лидер Владимир Путин примет участия в саммите АТЭС в Шэньчжэне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с китайским коллегой Ван И. Об этом сообщил ТАСС.

    Он отметил, что лидеры регулярно контактируют и держат под контролем развитие всех аспектов партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Министр напомнил, что главы государств с начала года встретились уже дважды.

    «С нетерпением ожидаем очередного разговора с господином Си Цзиньпином», — резюмировал Лавров.

    Ранее пресс-секретарь Путина прокомментировал перспективы трехсторонней встречи на АТЭС с участием Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. По его словам, такая возможность будет зависеть от рабочих графиков трех лидеров.

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