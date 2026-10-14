Лавров анонсировал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Российский лидер Владимир Путин примет участия в саммите АТЭС в Шэньчжэне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с китайским коллегой Ван И. Об этом сообщил ТАСС .

Он отметил, что лидеры регулярно контактируют и держат под контролем развитие всех аспектов партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Министр напомнил, что главы государств с начала года встретились уже дважды.

«С нетерпением ожидаем очередного разговора с господином Си Цзиньпином», — резюмировал Лавров.

Ранее пресс-секретарь Путина прокомментировал перспективы трехсторонней встречи на АТЭС с участием Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. По его словам, такая возможность будет зависеть от рабочих графиков трех лидеров.