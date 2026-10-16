Шесть предупреждений и спор из-за дизеля: как Зеленский снова вывел Трампа

Отношения главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского переживают новый кризис. Причиной разногласий стали удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые Вашингтон требует прекратить, а также договоренность США и России о поставках дизельного топлива. Американская администрация рассматривает возможность ограничить поддержку Киева, а европейские лидеры намерены призвать Зеленского смягчить критику Трампа. Что известно о причинах конфликта и к каким последствиям он может привести — в материале 360.ru.

Почему Трамп разозлился на Зеленского Новый этап напряженности в отношениях Вашингтона и Киева начался в сентябре, когда Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, американский президент тогда поднял вопрос об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. По сведениям газеты, после встречи представители США еще около шести раз обращались к украинской стороне с просьбой прекратить атаки на НПЗ. Однако Киев не изменил свою позицию. Собеседники WSJ утверждают, что с течением времени отношение Трампа к Зеленскому становилось все более прохладным. Раздражение американского лидера, по данным журналистов, связано с использованием предоставляемых США возможностей для ударов по российской энергетической инфраструктуре. В Вашингтоне считают, что такие атаки способствуют росту мировых цен на топливо, в том числе для американских потребителей. Портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома 11 октября сообщил, что действия Киева серьезно осложнили отношения двух президентов.

Трамп действительно очень зол. Он считает, что Зеленский воспринимает поддержку США как должное. Axios

Сам Трамп также публично критиковал украинского президента. Он утверждал, что Вашингтон неоднократно просил Киев отказаться от ударов по российским НПЗ, однако Зеленский продолжает действовать по своему усмотрению. Американский лидер 10 октября предложил Украине избрать другого президента, который, по его мнению, смог бы договориться о завершении конфликта.

Я предлагаю найти нового лидера, который мог бы заключить сделку. Потому что он мог заключить много сделок, но по какой-то причине никогда не делал этого. Дональд Трамп

Позднее он заявил, что президент России Владимир Путин, по его оценке, больше заинтересован в заключении соглашения, чем Зеленский. При этом Трамп выразил уверенность, что договоренности об урегулировании в конечном итоге будут достигнуты.

Фото: РИА «Новости»

Как сделка США и России по дизелю обострила разногласия Дополнительным поводом для конфликта стала договоренность Вашингтона и Москвы о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. Трамп 9 октября сообщил о телефонном разговоре с Путиным, по итогам которого стороны согласовали возобновление поставок российского дизеля. Министерство финансов США выдало временную лицензию, разрешающую соответствующие операции до 7 апреля 2027 года. В Белом доме объяснили WSJ, что договоренность преследует две цели: снизить стоимость топлива для американских потребителей и создать дополнительный экономический стимул для продолжения переговоров с Россией. Зеленский раскритиковал временное смягчение американских санкций в отношении российского топлива. В интервью Axios он назвал решение Вашингтона «несправедливым и нечестным». В телеграм-канале украинский президент выступил против снятия ограничений без договоренностей о снижении интенсивности боевых действий. Трамп, в свою очередь, обвинил Зеленского в том, что его действия создают проблемы для США и других стран на фоне роста цен на топливо. Американский президент 11 октября объявил о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной. Однако ни Москва, ни Киев на тот момент не подтвердили наличие окончательной договоренности. В Кремле сообщили, что контакты по этому вопросу продолжаются.

Фото: РИА «Новости»

Может ли Вашингтон ограничить помощь Украине На фоне разногласий западные СМИ сообщили о возможном пересмотре американской поддержки Киева. Financial Times 11 октября со ссылкой на европейских чиновников написала, что администрация Трампа пригрозила приостановить механизм закупок американского оружия для Украины — Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Программа действует с 2025 года и позволяет европейским государствам приобретать вооружения у США для последующей передачи Киеву. По сведениям FT, американские представители связывались с украинскими и европейскими чиновниками, добиваясь прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Помимо возможной остановки поставок вооружений, обсуждалось ограничение обмена разведывательной информацией. Белый дом не подтвердил сведения о таких предупреждениях. The New York Times также сообщила о напряженной атмосфере на переговорах представителей США и Украины в Майами. По данным газеты, американская сторона потребовала от Украины в одностороннем порядке прекратить удары по российским НПЗ. Когда представитель украинской делегации поинтересовался, что Киев получит взамен, переговорщики из США напомнили о масштабной поддержке, которую Вашингтон уже оказывает Украине, включая предоставление разведданных. Некоторые участники встречи восприняли эти слова как завуалированную угрозу прекратить передачу информации. Однако американский чиновник, беседовавший с NYT на условиях анонимности, отрицал, что Вашингтон угрожал лишить Киев разведывательной поддержки. При этом он признал, что Трамп настолько раздражен действиями Украины, что предсказать его дальнейшие решения сложно.

Фото: официальный сайт президента Украины

Отдельные вопросы возникли вокруг работы спутниковой связи Starlink. Украинская сторона сообщила об ограничениях в использовании терминалов. Илон Маск пояснил, что военная спутниковая система находится под контролем американского правительства. Почему Европа обеспокоена конфликтом Трампа и Зеленского Разногласия Вашингтона и Киева вызывают беспокойство у европейских союзников Украины. Как сообщила 15 октября Financial Times со ссылкой на три источника, лидеры стран Евросоюза намерены призвать Зеленского смягчить публичную критику Трампа. По данным газеты, вопрос планируют обсудить на встрече в Брюсселе 16 октября. Европейские политики опасаются, что резкие заявления украинского президента могут дополнительно осложнить отношения с Вашингтоном.

Возможно, это и правда, но не все стоит озвучивать вслух. собеседник FT

Газета отмечает, что нынешний кризис стал наиболее серьезным в отношениях США и Украины после публичного конфликта Трампа и Зеленского в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Дополнительную сложность создает зависимость европейских стран от американских вооружений и разведывательных возможностей. Поэтому возможное сокращение поддержки со стороны Вашингтона затронет не только Киев, но и планы европейских государств по обеспечению Украины необходимыми ресурсами. Последствия разногласий Трампа и Зеленского Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru высказал мнение, что нынешнее обострение отличается от предыдущих конфликтов между американским и украинским президентами.

На мой взгляд, произошел личный разрыв между Трампом и Зеленским. То есть не очередная ссора в духе того скандала в Белом доме в 2025 году. Нет, не она. Не повторение. То, что произошло, — это на личностном уровне окончательный разрыв, с моей точки зрения. Сергей Станкевич

Он предложил рассматривать отношения США и Украины на трех уровнях: личные контакты президентов, военно-техническое сотрудничество и взаимодействие по вопросам завершения конфликта. По его оценке, именно первый уровень отношений оказался наиболее серьезно затронут нынешними разногласиями. «На втором уровне, где военно-техническое сотрудничество, здесь немножко сложная и запутанная пока ситуация, размытая», — добавил политолог. На геополитическом уровне, по мнению Станкевича, важным сигналом стало предложение Трампа сменить украинского президента. Однако дальнейшие действия Вашингтона, включая возможное давление по вопросу выборов на Украине, еще предстоит оценить. Собеседник 360.ru также допустил, что в случае существенного сокращения американской поддержки Киеву придется в большей степени рассчитывать на европейских союзников. «Европа не может полностью компенсировать потери на американском направлении для Зеленского», — подчеркнул он. Отдельно эксперт прокомментировал публичную поддержку Трампа со стороны Илона Маска. Станкевич связал позицию предпринимателя с заинтересованностью в сохранении деловых отношений с американскими властями, в частности государственных контрактов в космической отрасли.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Что Зеленский и Трамп будут делать дальше На фоне разногласий с Вашингтоном Зеленский оказался перед необходимостью определить дальнейшую линию поведения, указала газета Politico. По оценке журналистов, украинский президент пока не намерен выполнять требование Трампа об отказе от ударов по российской энергетической инфраструктуре. В материале связали такую позицию с недовольством Киева действиями американской администрации и уверенностью украинских властей в собственных возможностях. Однако открытое противостояние с Белым домом сопряжено с рисками. Бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси предупредил, что Зеленский может недооценивать последствия ухудшения отношений с Трампом. Среди возможных инструментов давления Вашингтона он назвал ограничения на передачу разведывательной информации и использование спутниковой связи. Сам Трамп продолжает говорить о необходимости договоренности между Москвой и Киевом. Во вторник, 13 октября, он заявил, что между Путиным и Зеленским существует «очень сильная взаимная неприязнь», но выразил уверенность в возможности заключения мирного соглашения.