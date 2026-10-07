Вучич снялся в предвыборном ролике в обклеенной оскорблениями футболке

Бывший президент Сербии Александр Вучич опубликовал предвыборный видеоролик, в котором на его темную футболку наклеили стикеры с оскорблениями, звучащими в его адрес со стороны политических оппонентов. Видео опубликовали на его странице в соцсети X .

На футболку бывшего сербского лидера наклеили стикеры со словами «предатель», «сумасшедший», «автократ» и другими обвинениями. Вучич отклеил ярлыки, ответив на оскорбления.

«Годами слушаю оскорбления, ложь и угрозы. Некоторые слова наносят боль, некоторые оставляют след. Но они нас не остановили, они научили больше работать, больше бороться и не отступать от того, что любим больше всего, от нашей Сербии», — сказал Вучич.

Ранее в Сербии во время митинга сторонников Сербской прогрессивной партии в городе Ниш загорелась трава в районе крепости. Никто не пострадал, возгорание оперативно ликвидировали.