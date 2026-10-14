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    Новак заявил об улучшении ситуации на топливном рынке России

    Фото: Медиасток.рф

    Обстановка на российском топливном рынке становится лучше, несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) закончили ремонт. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, его процитировала газета «Известия».

    «У нас ряд заводов вышли в работу после ремонта. И сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад», — сказал он.

    Также он обратил внимание на развитие передовых технологий защиты промышленных объектов. Некоторые российские компании уже используют такие решения, а сами технологии не перестают совершенствоваться.

    Рассуждая об итогах, Новак объяснил, что сегодня на результат воздействует множество неопределенностей и разных факторов. Несмотря на это, власти будут стремиться к исполнению обязательств, отталкиваясь от имеющихся возможностей.

    Ранее в пресс-службе ФАС заявили о заключении 93 соглашений о ценах на топливо в 35 российских регионах.

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