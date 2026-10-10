Новак заявил о незамедлительном снятии Россией ограничений на экспорт дизтоплива

«Россия со своей стороны, являясь одним из ключевых поставщиков дизеля на мировой рынок, также незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков», — сказал вице-премьер.

Новак добавил, что Россия готова поставить на рынок США и всем своим партнерам 300 тысяч тонн дизельного топлива в октябре с ростом до 500 тысяч тонн в следующем месяце. Кроме того, в декабре сможет нарастить поставки до одного миллиона тонн. В перспективе же Москва готова нарастить объем дизтоплива до трех миллионов тонн в месяц.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл детали телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и поставки российских нефтепродуктов на рынки США и мира.