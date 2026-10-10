ФАС заключила 93 соглашения о ценах на топливо в 35 регионах России

Власти и независимые операторы автозаправочных станций заключили 93 соглашения о стабилизации цен на топливо в 35 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

Служба подписала 20 договоренностей с компаниями, которые управляют более чем 20 заправками в одном регионе. Такие соглашения действуют, в частности, в Воронежской, Иркутской, Самарской и Вологодской областях, Татарстане, Якутии, Пермском и Хабаровском краях.

В ФАС пояснили, что договоренности оформляют на основании постановления правительства России № 662. Их задача — сдерживать рост стоимости топлива и улучшать ситуацию на рынке.

Первые соглашения стороны заключили в августе и сентябре. Ранее антимонопольная служба сообщила региональным властям о возможности использовать такой механизм. Ведомство продолжит консультировать участников и помогать им выполнять принятые обязательства.

Ранее ФАС завела 58 дел против участников топливного рынка в России.