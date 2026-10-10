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    Захарова оценила проблемы ЕС с Каллас фразой про гниющую рыбу

    Захарова: если рыба начинает вонять с головы, то Евросоюз — с Каллас

    Фото: РИА «Новости»

    Если рыба начинает вонять с головы, то Европейской союз — с главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat — рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС — с Каллас», — подметила дипломат.

    До этого Каллас осудила дизельную сделку и приостановку санкций на российское топливо в результате сделки России и США. Глава евродипломатии обеспокоена, что Москва получит дополнительные доходы вместо усиления санкционного давления.

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