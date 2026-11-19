Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп впервые окажутся за одним столом для переговоров в 09:30 четверга, 19 ноября. Об этом сообщил ТАСС .

Трехсторонняя встреча пройдет в государственной резиденции китайского лидера «Цилинь Шаньчжуан», расположенной у подножия горы Цилинь. Путин, Си Цзиньпин и Трамп ориентировочно встретятся в 14:30 по местному времени (09:30 по московскому времени).

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на встречу трех лидеров в расписании отвели один час. Пресс-секретарь президента России также добавил, что Путин и Трамп не планировали проводить на полях саммита АТЭС полноформатные переговоры.

По итогам работы на саммите российский лидер, как ожидается, выйдет к журналистам и расскажет о состоявшихся контактах. Совместная беседа лидеров России, США и Китая уже стала главной интригой АТЭС.