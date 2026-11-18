У президента России Владимира Путина состоится полноценный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«У них будет, поверьте мне, полноценный разговор, независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или будут просто разговаривать стоя и глядя в глаза друг другу», — отметил Ушаков.

Он добавил, что больших делегаций при этом не будет.

Помощник президента также прокомментировал запланированные трехсторонние переговоры Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Три лидера — им есть о чем поговорить с учетом неспокойной ситуации в мире», — привел слова Ушакова ТАСС.

Президент России прибыл на саммит АТЭС в китайский Шэньчжэнь. Он уже провел переговоры с лидерами КНР и Вьетнама.