Власти Китая планируют обсудить с участниками саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) региональное взаимодействие ради совместного развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на неформальной встрече, его слова привело агентство Xinhua .

«Я ожидаю, что мы вместе с вами обсудим планы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будем сообща способствовать великому делу его развития», — сказал Си Цзиньпин.

Глава Китая планирует обсудить меры и изучить направления для расширения возможности для практического сотрудничества во всех сферах.

Ранее стало известно, что Путин проинформировал Си Цзиньпина о положении дел в зоне СВО. Встреча лидеров началась утром 18 ноября и продолжилась в формате делового завтрака в узком составе. Она длилась около двух часов. Путин назвал переговоры обстоятельной беседой с хорошим другом.