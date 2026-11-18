Песков: на встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа отвели один час

На трехстороннюю встречу лидеров России, КНР и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа — в расписании отвели один час. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Не больше часа», — отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о лимите времени, выделенном на переговоры.

Ранее принимающая сторона сообщила, где пройдет трехсторонняя встреча. Главы государств соберутся в правительственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан», получившей название в честь «китайского единорога» — символа долголетия и благополучия.

Переговоры запланировали на второй день саммита АТЭС, 19 ноября.