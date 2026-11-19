Президент России Владимир Путин на полях саммита АТЭС встретился с премьер-министром Таиланда Анутином Чанвиракуном. Глава государства отметил, что за девять месяцев 2026 года 1,3 миллиона российских туристов посетили королевство, сообщили на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Таиланд является давним партнером России. Правительства, парламенты и внешнеполитические ведомства стран активно контактируют. Также растут показатели двусторонней торговли, есть потенциал кооперации в транспорте, энергетике, агропромышленном комплексе и в области инвестиций.

«Таиланд пользуется большой популярностью среди российских туристов. В 2025 году почти два миллиона россиян посетили с туристическими целями Таиланд. За девять месяцев текущего года — уже 1,3 миллиона человек», — сказал глава государства.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что россияне среди зарубежных направлений чаще всего выбирают для зимнего отдыха Таиланд, Египет, Малайзию, Китай и Вьетнам.