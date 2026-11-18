Президент Владимир Путин кратко пообщался с американским коллегой Дональдом Трампом на торжественном приеме, который дал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в честь лидеров экономик форума АТЭС. Об этом сообщил ТАСС .

Два лидера пожали друг другу руки и обменялись репликами перед церемоний фотографирования глав государств, посетивших мероприятие.

Ранее помощник главы России Юрий Ушаков допустил, что за время саммита Путин и Трамп могут встретиться несколько раз. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что они обсудят текущие вопросы, в частности Украину. Также, если останется время, они могут коснуться темы Ирана.