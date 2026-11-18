Песков опроверг проведение полноформатных переговоров Путина и Трампа на АТЭС
Стороны не планировали проводить на полях саммита АТЭС полноформатные переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
Он опроверг сообщения источников, заявлявших, что такая встреча намечена на 19 ноября.
На вопрос, состоялся ли между двумя лидерами предметный разговор во время мероприятий, пресс-секретарь ответил отрицательно.
«Нет, они просто поприветствовали [друг друга], и все», — отметил Песков.
Первый день саммита АТЭС Путин начал со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Теплая и содержательная беседа продлилась около двух часов.
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