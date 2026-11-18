Стороны не планировали проводить на полях саммита АТЭС полноформатные переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

Он опроверг сообщения источников, заявлявших, что такая встреча намечена на 19 ноября.

На вопрос, состоялся ли между двумя лидерами предметный разговор во время мероприятий, пресс-секретарь ответил отрицательно.

«Нет, они просто поприветствовали [друг друга], и все», — отметил Песков.

Первый день саммита АТЭС Путин начал со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Теплая и содержательная беседа продлилась около двух часов.