Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести не одну встречу в рамках саммита АТЭС в Китае. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, его процитировал ТАСС .

«Если будет встреча — она будет не одна. Она будет на ногах, на ступеньках, так сказать, и в креслах. Где хотите», — сказал он.

Ушаков отметил, что Путин, Трамп и китайский председатель Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи поднимут широкий круг вопросов с учетом конфликтов в мире. Лидеры обсудят, как державам выстраивать отношения и оздоравливать обстановку.

«Три лидера — им есть о чем поговорить с учетом неспокойной ситуации в мире», — сказал он.

Путин прибыл на саммит АТЭС в китайский город Шэньчжэнь. Он уже успел встретиться с лидерами КНР и Вьетнама. Глава государства назвал беседу с Си Цзиньпином обстоятельной, как с «хорошим другом».