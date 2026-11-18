Песков раскрыл, о чем поговорят Путин и Трамп в Шэньчжэне
Песков: Путин и Трамп обсудят на ногах темы Украины и Ирана
Темой кратких контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС станут текущие вопросы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.
«Текущие вопросы. Прежде всего Украина», — отметил пресс-секретарь.
Если у лидеров останется время, они также обменяются мнениями о ситуации в Иране, поскольку эта тема более чем актуальна, добавил Песков.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил, что Путин и Трамп проведут несколько встреч на полях саммита. Также на запланированной трехсторонней встрече с участием председателя КНР Си Цзиньпина они поднимут широкий круг вопросов с учетом конфликтов в мире.
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