Темой кратких контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС станут текущие вопросы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС .

«Текущие вопросы. Прежде всего Украина», — отметил пресс-секретарь.

Если у лидеров останется время, они также обменяются мнениями о ситуации в Иране, поскольку эта тема более чем актуальна, добавил Песков.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил, что Путин и Трамп проведут несколько встреч на полях саммита. Также на запланированной трехсторонней встрече с участием председателя КНР Си Цзиньпина они поднимут широкий круг вопросов с учетом конфликтов в мире.