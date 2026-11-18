Президент России Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о положении дел в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да», — ответил Песков на вопрос, затрагивались ли тема Украины и ситуация на фронте в ходе переговоров.

Встреча лидеров началась утром 18 ноября и продолжилась в формате делового завтрака в узком составе. Она продолжалась около двух часов. Путин назвал переговоры обстоятельной беседой с хорошим другом.

Также на полях саммита пройдет трехсторонняя встреча глав России, Китая и США. Форум АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября.