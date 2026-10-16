Кремль раскрыл подробности переговоров Путина с папой римским

Глава католической церкви Лев XIV провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В числе прочего стороны обсуждали Украину, сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Российский лидер отметил важность сотрудничества Москвы и Ватикана по продвижению духовно-нравственных ценностей. Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога между РПЦ и католической церковью.

Понтифик и президент России общались в конструктивном и взаимоуважительном ключе, как отметили в Кремле. Собеседники обменялись мнениями и по Украине. Президент Путин поблагодарил папу римского за его гуманитарные усилия в данном контексте.

Кроме того, президент России Владимир Путин выразил понтифику искренние пожелания здоровья. Лев XIV находится в больнице, у него нашли аденокарциному легкого.

Главу католической церкви уже прооперировали. Понтифик восстанавливается, но остается под присмотром врачей.