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    Кремль раскрыл подробности переговоров Путина с папой римским

    Папа римский позвонил Путину, стороны обсудили Украину

    Фото: РИА «Новости»

    Глава католической церкви Лев XIV провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В числе прочего стороны обсуждали Украину, сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.

    Российский лидер отметил важность сотрудничества Москвы и Ватикана по продвижению духовно-нравственных ценностей. Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога между РПЦ и католической церковью.

    Понтифик и президент России общались в конструктивном и взаимоуважительном ключе, как отметили в Кремле. Собеседники обменялись мнениями и по Украине. Президент Путин поблагодарил папу римского за его гуманитарные усилия в данном контексте.

    Кроме того, президент России Владимир Путин выразил понтифику искренние пожелания здоровья. Лев XIV находится в больнице, у него нашли аденокарциному легкого.

    Главу католической церкви уже прооперировали. Понтифик восстанавливается, но остается под присмотром врачей.

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