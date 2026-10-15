Полянский указал, что НАТО провоцирует Россию и вынуждает готовить ответ

НАТО провоцирует Россию и вынуждает готовить военный ответ, проводя учения по отработке применения ядерного оружия недалеко от границы страны. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, его слова привел ТАСС.

Как отметил Полянский, представители альянса начали ежегодные учения Steadfast Noon. В маневрах участвуют 17 государств ЕС.

«Авиация НАТО отрабатывает выполнение ядерных миссий, причем в непосредственной близости от российских границ. Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ. Так на нашем месте поступило бы любое уважающее себя государство», — подчеркнул постпред России при ОБСЕ.

Дипломат добавил, что задался вопросом, понимают ли в Евросоюзе, что такие маневры могут довести до ядерного конфликта.

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