Госдума утвердила Ирину Окладникову на должность вице-премьера
Госдума утвердила Окладникову на пост вице-премьера — главы аппарата кабмина РФ
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли постановление об утверждении Ирины Окладниковой в должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ. Об этом следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Кроме того, депутаты утвердили ряд других назначений в правительстве. На должность заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе назначили Олега Кожемяко.
Андрей Никитин получил пост вице-премьера, ответственного за развитие транспортного комплекса.
Антона Силуанова утвердили заместителем председателя правительства, курирующим финансовый блок. Дмитрий Ядров возглавит Министерство транспорта РФ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ротация в составе правительства является нормальным рабочим процессом.