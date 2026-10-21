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    Госдума утвердила Ирину Окладникову на должность вице-премьера

    Госдума утвердила Окладникову на пост вице-премьера — главы аппарата кабмина РФ

    Фото: РИА «Новости»

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли постановление об утверждении Ирины Окладниковой в должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ. Об этом следует из электронной базы нижней палаты парламента.

    Кроме того, депутаты утвердили ряд других назначений в правительстве. На должность заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе назначили Олега Кожемяко.

    Андрей Никитин получил пост вице-премьера, ответственного за развитие транспортного комплекса.

    Антона Силуанова утвердили заместителем председателя правительства, курирующим финансовый блок. Дмитрий Ядров возглавит Министерство транспорта РФ.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что  ротация в составе правительства является нормальным рабочим процессом.