Журналистов из недружественных стран пригласят на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Примут участие. Да, [пригласим], как и всегда это делаем, — уточнил представитель Кремля.

До этого Песков рассказал, что традиционная прямая линия с президентом и большая пресс-конференция российского лидера могут пройти в декабре. Оба мероприятия совместят. Подготовка к ним уже началась. Точная дата пока неизвестна.

По словам представителя Кремля, команда пользуется нейросетями, чтобы обработать еще больше обращений, чем годом ранее. Тогда глава государства ответил на более чем 80 вопросов, а по времени это заняло четыре с лишним часов.