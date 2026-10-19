Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином в КНР

Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая могли бы пройти в КНР. Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что готов к встрече. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я бы сделал это. <…> Думаю, это прошло бы в Китае», — сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о предложении Кремля провести трехсторонний саммит на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Одной из тем могло бы стать урегулирование конфликта на Украине. Трамп, по информации издания, не дал ответа.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил позже, что контакты по поводу организации переговоров действительно могли вестись, но ему неизвестно о принятии решений на этот счет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что все три стороны признали гипотетическую возможность встречи.